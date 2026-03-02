ولي العهد السعودي ورئيس الاتحاد السويسري يبحثان التطورات في المنطقة

الرياض-سانا

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين، مع رئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان، التطورات في المنطقة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن رئيس الاتحاد السويسري أكد تضامن بلاده مع السعودية ودعمها في كل الإجراءات والقرارات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها واستقرار أمنها.

وتواصل إيران شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، حيث يأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة بعد الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران.