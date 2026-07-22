سي إن إن: ترامب وافق على اتفاق نووي مع السعودية يمتد 30 عاماً

واشنطن-سانا

كشف مسؤول أمريكي أن الرئيس دونالد ترامب صدق على اتفاق نووي مدني مع المملكة العربية السعودية، يسمح لها بتخصيب الوقود اللازم لتشغيل مفاعلاتها النووية المدنية، في إطار تعاون يمتد لمدة 30 عاماً.

ونقلت شبكة CNN عن المسؤول الذي لم تكشف هويته، قوله اليوم الأربعاء: إن الاتفاق قد يُعلن رسمياً في أقرب وقت، وسيتضمن قيام شركات أمريكية بتزويد المملكة بالتكنولوجيا والخبرات اللازمة لتطوير برنامجها النووي المدني، على أن تحيل الإدارة الأمريكية الاتفاق إلى الكونغرس بعد الإعلان عنه.

وأضاف المسؤول، أن الاتفاق يتضمن أيضاً ضوابط تتعلق بعمليات التفتيش على البرنامج النووي السعودي، الأمر الذي قد يثير نقاشاً داخل الكونغرس بشأن تفاصيله وآليات الرقابة عليه.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن الاتفاق قد يثير اهتماماً واسعاً في المنطقة، نظراً لأن امتلاك تقنيات تخصيب الوقود النووي يُعد خطوة متقدمة في برامج الطاقة النووية، رغم تأكيد أن المشروع مخصص للأغراض المدنية.

وتسعى السعودية منذ سنوات إلى تطوير برنامج نووي مدني ضمن خططها لتنويع مصادر الطاقة، بينما كانت الإدارات الأمريكية المتعاقبة تبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق للتعاون النووي معها.