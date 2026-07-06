وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية في المنطقة

موقع 2 وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية في المنطقة

الرياض-سانا

بحث وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان بن عبدالله خلال اتصال هاتفي مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية جان نويل بارو، آخر مستجدات الأوضاع والتطورات الراهنة في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته على منصة إكس اليوم الإثنين، أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال مجمل الأوضاع الإقليمية، وبحثا الجهود المشتركة والمساعي الرامية إلى دعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ويأتي هذا الاتصال في إطار التنسيق المشترك والمقاربات الدبلوماسية بين البلدين للحد من التصعيد في المنطقة، ونزع فتيل الأزمات الراهنة، بما يضمن دعم ركائز الأمن والاستقرار الإقليمي.

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