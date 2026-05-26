توافد ضيوف الرحمن إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

مكة المكرمة-سانا

بدأ حجاج بيت الله الحرام، صباح اليوم الثلاثاء، بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر، تملؤهم مشاعر الخشوع والسكينة، لأداء ركن الحج الأعظم.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أنّ الحجاج سيؤدون اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة؛ اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، القائل: “خذوا عني مناسككم”.



ومع غروب شمس هذا اليوم، تبدأ جموع الحجاج نفرتها إلى مزدلفة، حيث يؤدون فيها صلاتي المغرب والعشاء، ويبيتون ليلتهم حتى فجر يوم غدٍ العاشر من ذي الحجة؛ تأسياً بسنة النبي، صلى الله عليه وسلم، الذي بات فيها وصلى الفجر.

وواكبت قوافل الحجاج متابعة أمنية دقيقة من مختلف القطاعات خلال توجهها إلى مشعر عرفات؛ حيث انتشر أفراد الأمن على طرق المركبات ومسارات المشاة لتنظيم الحشود وفق خطط التصعيد والتفويج المعتمدة، مع الحرص على إرشاد الحجاج وضمان سلامتهم.



وفي ظل جاهزية تامة من جميع القطاعات الحكومية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن، تم توفير كل الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية في أرجاء المشعر كافة.