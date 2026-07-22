الاتحاد الأوروبي يحث شركات الطيران على تجنب الأجواء الأردنية

بروكسل-سانا

حثت هيئة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، شركات النقل الجوي على تجنب التحليق فوق الأجواء الأردنية، في ظل تصاعد الاعتداءات الإيرانية على المملكة.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن الهيئة قولها في مذكرة وجهتها إلى شركات الطيران: “إن الهجمات الصاروخية الإيرانية المتكررة، وهجمات الطائرات المسيّرة، على مواقع في الأردن، فضلاً عن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي، تخلق مخاطر متزايدة على سلامة الطيران المدني”.

وكانت القوات المسلحة الأردنية أعلنت في وقت سابق اليوم، اعتراض وإسقاط عشرة صواريخ ومسيّرات إيرانية فور دخولها المجال الجوي للمملكة، كما تمكنت من تحييد 5 طائرات مسيّرة انطلقت من إيران أمس الثلاثاء، دون وقوع أي إصابات بشرية.