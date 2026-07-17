الجمهوريون في النواب الأمريكي يدعمون تمويلاً إضافياً للحرب في الشرق الأوسط

واشنطن-سانا

وافقت لجنة الميزانية في مجلس النواب الأمريكي التي يسيطر عليها الجمهوريون، على خطة بقيمة 95 مليار دولار تستجيب لمطالب الرئيس دونالد ترامب بتوفير تمويل إضافي للحرب في الشرق الأوسط.

ونقلت شبكة “إيه بي سي” الإخبارية الأمريكية عن رئيس لجنة الميزانية جودي أرينغتون الجمهوري عن ولاية تكساس قوله: إن “تمويل الحرب مع إيران يشكّل الجزء الأكبر من الحزمة المالية الجديدة، بنحو 60 مليار دولار”، مشدداً على أن هذا التمويل ضروري، رغم الانتقادات التي يواجهها من قبل الديمقراطيين، لتأمين الاحتياجات الأساسية بما فيها الإمدادات العسكرية من قنابل وذخائر ومتطلبات الجاهزية، لضمان قدرة القوات الأمريكية على إنهاء المهمة والعودة الى بلدهم.

إصلاحات انتخابية

وتشمل الخطة أيضاً تمويلاً لتنفيذ مشروع قانون ترامب المعروف باسم “قانون إنقاذ أمريكا”، الذي يفرض على الناخبين إبراز بطاقات هوية وإثبات المواطنة عند التسجيل والتصويت، استعداداً لانتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني المقبل.

كما أنها تتضمن مخصصات لدعم المزارعين الأمريكيين الذين يواجهون ارتفاعاً في تكاليف الوقود والأسمدة نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، في محاولة لمعالجة الضغوط الاقتصادية على القطاع الزراعي.

وانتقد الديمقراطيون الخطة لعدم تناولها ارتفاع أسعار البنزين والمواد الغذائية، وهي قضايا يقولون: إن الناخبين يعتبرونها الأكثر إلحاحاً.

وتمهد موافقة الجمهوريين لتصويت كامل في مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، رغم عدم وضوح ما إذا كانت الأغلبية الجمهورية الضئيلة ستضمن تمريره.

وكانت إدارة ترامب طلبت قبل أسبوعين من الكونغرس تمويلاً إضافياً قدره نحو 88 مليار دولار، يخصص معظمه لاحتياجات عاجلة متعلقة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية.

وتضمن الطلب الذي نشر على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض وأُحيل إلى الكونغرس، مبلغ 67.15 مليار دولار للجيش الأمريكي، إضافة إلى مبلغ تريليون دولار تقريباً تم تخصيصه العام الماضي، و1.5 تريليون دولار يطلبها ترامب للعام المقبل.