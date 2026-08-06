الجيش الباكستاني يقضي على 12 إرهابياً في عمليات أمنية بإقليم بلوشستان

إسلام آباد-سانا

أعلن الجيش الباكستاني اليوم الخميس القضاء على 12 إرهابياً خلال عمليات أمنية نفذتها قوات الأمن في مقاطعتي مستونغ وواشوك بإقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لملاحقة الجماعات الإرهابية وتعزيز الأمن والاستقرار.

وأوضح الجيش في بيان، نقلته وكالة الأنباء الباكستانية، أن العمليات نُفذت استناداً إلى معلومات استخباراتية دقيقة، وأسفرت عن القضاء على 12 إرهابياً، إضافة إلى ضبط كمية من الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزتهم.

وتعقيباً على العملية، نوه كل من الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف بالعملية الأمنية التي نفذتها قوات الأمن، مؤكدين أنها تعكس عزم الدولة على مواصلة ملاحقة التنظيمات الإرهابية، حتى القضاء عليها بشكل كامل، وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

وكان الجيش الباكستاني أعلن في الأول من آب الجاري القضاء على خمسة مسلحين خلال عملية أمنية نفذتها قوات الأمن في منطقة رازماك بمديرية وزيرستان الشمالية التابعة لإقليم خيبر بختونخوا، فيما قتل ضابط باكستاني أثناء تنفيذ العملية.