ولي العهد السعودي وأمير الكويت يبحثان المستجدات في المنطقة

الرياض- سانا

بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان اليوم الأربعاء، مع أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد أعرب خلال اتصال هاتفي بين الجانبين ” عن تضامن المملكة ووقوفها الكامل إلى جانب دولة الكويت الشقيقة وإدانتها الشديدة للاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة على الأراضي الكويتية”.

وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، أعلنت فجر اليوم عن تصدي دفاعاتها الجوية لاعتداءات جديدة بمسيّرات معادية في أجواء البلاد.