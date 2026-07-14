لبنان يدين الاعتداءات على السعودية ويؤكد دعم حقها في حماية أراضيها

photo 2026 07 14 11 21 19 لبنان يدين الاعتداءات على السعودية ويؤكد دعم حقها في حماية أراضيها
الوكالة الوطنية للإعلام

بيروت-سانا‏

أدان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بأشد العبارات الاعتداءات التي ‏تستهدف المملكة العربية السعودية، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها ‏وأمنها وسلامة أراضيها، وتهديداً لأمن المنطقة واستقرارها وللسلم والأمن ‏الدوليين.‏

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن سلام قوله اليوم الثلاثاء في بيان: “إن ‏لبنان يقف متضامناً مع المملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعباً، ‏ويؤيد حقها الكامل في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات لحماية أراضيها ‏ومواطنيها ومصالحها، انطلاقاً من حقها المشروع في الدفاع عن النفس”.‏

وأضاف سلام: إن استمرار هذه الاعتداءات يكشف إصراراً خطيراً على ‏تقويض الجهود الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار في منطقة الخليج ‏العربي.‏

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت أمس الإثنين أن دفاعاتها الجوية ‏اعترضت صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية ‏للبلاد.‏

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