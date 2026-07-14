لبنان يدين الاعتداءات على السعودية ويؤكد دعم حقها في حماية أراضيها

بيروت-سانا‏

أدان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بأشد العبارات الاعتداءات التي ‏تستهدف المملكة العربية السعودية، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها ‏وأمنها وسلامة أراضيها، وتهديداً لأمن المنطقة واستقرارها وللسلم والأمن ‏الدوليين.‏

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن سلام قوله اليوم الثلاثاء في بيان: “إن ‏لبنان يقف متضامناً مع المملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعباً، ‏ويؤيد حقها الكامل في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات لحماية أراضيها ‏ومواطنيها ومصالحها، انطلاقاً من حقها المشروع في الدفاع عن النفس”.‏

وأضاف سلام: إن استمرار هذه الاعتداءات يكشف إصراراً خطيراً على ‏تقويض الجهود الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار في منطقة الخليج ‏العربي.‏

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت أمس الإثنين أن دفاعاتها الجوية ‏اعترضت صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية ‏للبلاد.‏