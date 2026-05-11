الرئيس اللبناني يدعو إلى الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار

بيروت-سانا

شدّد الرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم الإثنين، على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، ووقف الأعمال العسكرية ونسف المنازل، وذلك خلال لقائه السفير الأمريكي في لبنان ميشال عيسى.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن عون بحث مع السفير الأمريكي آخر التطورات المتعلقة بالاجتماع الثالث اللبناني – الأمريكي – الإسرائيلي المزمع عقده هذا الأسبوع في واشنطن.

كما استعرض رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام مع السفير الأمريكي آخر التطورات في المنطقة، وأكد ضرورة أن تمارس الأطراف الفاعلة الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات والخروقات المتواصلة، بما يتيح تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان.