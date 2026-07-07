هيئة بحرية بريطانية تعلن إصابة ناقلة نفط جديدة في مضيق هرمز

لندن-سانا

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء، إصابة ناقلة نفط جديدة في مضيق هرمز في ثالث هجوم من نوعه يُسجل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت رويترز عن الهيئة قولها: إن مقذوفاً مجهول المصدر أصاب ناقلة نفط أثناء مرورها عبر مضيق هرمز، ويعتقد أنها تعرضت “لأضرار هيكلية”.

وأكدت الهيئة أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقم أو أضرار بيئية.

وكشفت مصادر أمنية بحرية في وقت سابق اليوم تعرض ناقلة نفط خام ترفع العلم السعودي لأضرار في محيط مضيق هرمز قرب ساحل سلطنة عمان، وذلك عقب حادث آخر استهدف ناقلة نفط قطرية في المنطقة ذاتها.