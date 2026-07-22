مصرع ستة أشخاص جراء حرائق الغابات في الجزائر نتيجة موجة الحر

الجزائر-سانا



لقي ستة أشخاص مصرعهم جراء حرائق الغابات التي اجتاحت عدة ولايات في الجزائر، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة القياسي وموجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد.



ونقلت وسائل إعلام جزائرية عن بيان صادر عن وزارة الداخلية قوله اليوم الأربعاء: “على إثر الحرائق التي شهدتها بعض الولايات في الأيام الأخيرة، تم تسجيل ست وفيات”، معرباً عن خالص التعازي والمواساة لعائلات الضحايا.



وأكدت الوزارة في بيانها أنه تم تسخير جميع الإمكانات البشرية والمادية والدعم الجوي المتمثل بالطائرات والمروحيات، بالتنسيق والتعاون بين عناصر الحماية المدنية ووحدات الجيش الوطني الشعبي، لمواصلة عمليات الإخماد والسيطرة الكاملة على ما تبقى من بؤر النيران وحماية الأرواح والممتلكات.



وتشهد مناطق عدة في الجزائر حرارة شديدة منذ أيام، وخصوصاً في شمال البلاد.



وفي السنوات الأخيرة، تسببت حرائق هائلة في مقتل عشرات الأشخاص وتدمير آلاف الهكتارات من الغابات والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى عدد كبير من المنازل، ويأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة عالمياً نتيجة تسارع ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث تشهد ارتفاعاً بمعدل يفوق المتوسط العالمي بمرتين، الأمر الذي يزيد من احتمال تكرار موجات الحر وحرائق الغابات.