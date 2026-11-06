القوات اليمنية تستعيد مناطق واسعة في تعز خلال مواجهات مع ميليشيا الحوثي

عدن-سانا
أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الجمعة، استعادة مناطق واسعة في محافظة تعز، عقب معارك مع ميليشيا الحوثي على عدة جبهات، أسفرت عن خسائر في الأرواح والمعدات في صفوفها.
وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان نشره عبر منصة “إكس: “إن القوات المسلحة، بمساندة المقاومة الشعبية، تخوض معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي في مختلف جبهات محافظة تعز.
وأوضح المركز أن القوات تمكنت من استعادة قرية النيداني وشِعب الصراري، وأجزاء واسعة من عزلة صنمات ومنطقة رباط القرن في مديرية ذي البرح، مشيراً إلى استمرار المواجهات في جبهة صبر، بالتزامن مع فرض حصار على مداخل منطقة الصراري.
وأضاف أن المعارك أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي، شملت الأرواح والمعدات، لافتاً إلى أن القوات تواصل تثبيت مواقعها في المناطق المستعادة وتطهيرها من الألغام.
وكانت القوات اليمنية أعلنت أمس، مقتل وإصابة نحو 440 عنصراً من ميليشيا الحوثي، وتدمير وإعطاب 132 آلية وقطعة سلاح ثقيل، ضمن عملية “فجر اليمن”.