القوات اليمنية تستعيد مناطق واسعة في تعز خلال مواجهات مع ميليشيا الحوثي

عدن-سانا‏

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الجمعة، استعادة مناطق واسعة في محافظة تعز، ‏عقب معارك مع ميليشيا الحوثي على عدة جبهات، أسفرت عن خسائر في الأرواح ‏والمعدات في صفوفها.‏

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان نشره عبر منصة “إكس: “إن ‏القوات المسلحة، بمساندة المقاومة الشعبية، تخوض معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي في ‏مختلف جبهات محافظة تعز.‏

وأوضح المركز أن القوات تمكنت من استعادة قرية النيداني وشِعب الصراري، وأجزاء ‏واسعة من عزلة صنمات ومنطقة رباط القرن في مديرية ذي البرح، مشيراً إلى استمرار ‏المواجهات في جبهة صبر، بالتزامن مع فرض حصار على مداخل منطقة الصراري.‏

وأضاف أن المعارك أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي، شملت ‏الأرواح والمعدات، لافتاً إلى أن القوات تواصل تثبيت مواقعها في المناطق المستعادة ‏وتطهيرها من الألغام.‏

وكانت القوات اليمنية أعلنت أمس، مقتل وإصابة نحو 440 عنصراً من ميليشيا الحوثي، ‏وتدمير وإعطاب 132 آلية وقطعة سلاح ثقيل، ضمن عملية “فجر اليمن”.‏