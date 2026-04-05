شركة “بابكو إنرجيز” البحرينية تعلن تعرّض أحد مرافقها لهجوم بطائرة مسيرة

شركة "بابكو إنرجيز" البحرينية تعلن تعرّض أحد مرافقها لهجوم بطائرة مسيرة

المنامة-سانا

أعلنت شركة “بابكو إنرجيز” البحرينية للطاقة اليوم الأحد، عن تعرّض أحد مرافق التخزين التابعة لها لهجوم بطائرة مسيّرة إيرانية، ما أدى إلى اندلاع حريق في أحد الخزانات، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأوضحت الشركة، في بيان وفق ما نقلت الوكالة البحرينية، أن فرق الاستجابة للطوارئ تعاملت مع الموقف بكفاءة، بالتعاون مع فرق الدفاع المدني والجهات المختصة، حيث تم إخماد الحريق بالكامل والسيطرة على الوضع.

وأكدت أن سلامة الموظفين تمثل أولوية قصوى، لافتةً إلى أن الموقع تم تأمينه بالكامل، فيما تتواصل حالياً أعمال تقييم الأضرار وحصرها.

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية أمس السبت، إصابة أربعة مواطنين بإصابات طفيفة، وتضرر عدد من المنازل في منطقة سترة، جراء سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض وتدمير مسيرة إيرانية.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك