الذهب يتراجع 1% مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات

سنغافورة-سانا

انخفضت أسعار الذهب واحداً بالمئة، اليوم الجمعة، بعد أن عززت بيانات الوظائف الأمريكية، التي جاءت أقوى من المتوقع، التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ‌الأمريكي) قد يبقي أسعار الفائدة عند مستويات أعلى لفترة أطول، ما أدى إلى ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة.

وذكرت وكالة “رويترز” أنّ الذهب نزل في المعاملات الفورية واحداً بالمئة إلى 4047.10 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1346 بتوقيت غرينتش، وسجل المعدن النفيس أدنى مستوى له عند 4033.29 دولاراً للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 1.4 بالمئة إلى 4057.20 دولاراً.

وارتفع الدولار 0.7 بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 29 تشرين الأول، ما جعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وصعدت أيضا عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 51.92 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1524.03 دولاراً، بينما نزل البلاديوم 1.6 بالمئة ليصل إلى 1015 دولاراً، وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً، ما يجعله ⁠أقل جاذبية للمستثمرين.