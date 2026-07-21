قطر تؤكد أن الاعتداءات الإيرانية على أراضيها انتهاك صارخ لسيادتها ‏الوطنية

الدوحة-سانا

أكدت دولة قطر أن الاعتداءات الإيرانية على أراضيها، تمثل ‏انتهاكاً صارخاً لسيادتها الوطنية ومساساً مباشراً بأمنها وسلامة ‏أراضيها، وتصعيداً مرفوضاً يهدد أمن واستقرار المنطقة.‏

وجددت وزارة الخارجية القطرية أمس الإثنين، في رسالتين ‏متطابقتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إدانتها للاعتداءات ‏الإيرانية على البلاد، وعدتها تصعيداً خطيراً ومرفوضاً، وتشكل ‏تهديداً مباشراً لأمنها وسلامتها وللاستقرار الإقليمي والدولي، ‏وانتهاكاً صارخاً لمبادئ وأحكام القانون الدولي، ولاتفاقيات ‏جنيف لعام 1949 وبرتوكولاتها الإضافية. ‏

وأكدت الرسالتان أن هذه الاعتداءات تشكل خرقاً لقرار مجلس ‏الأمن رقم 2817 (2026)، الذي أدان بأشد العبارات الهجمات ‏الشنيعة التي تشنها إيران على قطر ودول المنطقة، وطالب ‏بالوقف الفوري لجميع الهجمات. ‏

وحملت الرسالتان إيران المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه ‏الاعتداءات وما يترتب عليها من أضرار وتداعيات، ما يجعلها ‏ملزمة بتقديم التعويض عن جميع الأضرار التي تتكبدها قطر ‏نتيجة لهذه الأفعال. ‏

وتتعرض دول الخليج العربي بينها قطر إضافة إلى الأردن ‏لاعتداءات إيرانية متكررة بالصواريخ والمسيرات على ‏أراضيها، على خلفية استئناف الضربات المتبادلة بين الولايات ‏المتحدة وإيران.‏