قطر تؤكد أن الاعتداءات الإيرانية على أراضيها انتهاك صارخ لسيادتها ‏الوطنية

الدوحة-سانا
أكدت دولة قطر أن الاعتداءات الإيرانية على أراضيها، تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها الوطنية ومساساً مباشراً بأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيداً مرفوضاً يهدد أمن واستقرار المنطقة.
وجددت وزارة الخارجية القطرية أمس الإثنين، في رسالتين متطابقتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إدانتها للاعتداءات الإيرانية على البلاد، وعدتها تصعيداً خطيراً ومرفوضاً، وتشكل تهديداً مباشراً لأمنها وسلامتها وللاستقرار الإقليمي والدولي، وانتهاكاً صارخاً لمبادئ وأحكام القانون الدولي، ولاتفاقيات جنيف لعام 1949 وبرتوكولاتها الإضافية.
وأكدت الرسالتان أن هذه الاعتداءات تشكل خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، الذي أدان بأشد العبارات الهجمات الشنيعة التي تشنها إيران على قطر ودول المنطقة، وطالب بالوقف الفوري لجميع الهجمات.
وحملت الرسالتان إيران المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما يترتب عليها من أضرار وتداعيات، ما يجعلها ملزمة بتقديم التعويض عن جميع الأضرار التي تتكبدها قطر نتيجة لهذه الأفعال.
وتتعرض دول الخليج العربي بينها قطر إضافة إلى الأردن لاعتداءات إيرانية متكررة بالصواريخ والمسيرات على أراضيها، على خلفية استئناف الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.