الجيش الأمريكي ينفي تعرض سفنه لهجوم إيراني ويؤكد استمرار الملاحة في مضيق هرمز

واشنطن-سانا

نفى الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، تعرّض أي من سفنه الحربية العاملة في مضيق هرمز لهجوم إيراني، مؤكداً أنّ ما تم تداوله في وسائل إعلام إيرانية بهذا الشأن عارٍ من الصحة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان على منصة “إكس”: إن الأنباء التي تحدثت عن مهاجمة سفن أمريكية مجرد ادعاءات.

وفي سياق متصل، أكدت سنتكوم أن السفن التجارية تواصل عبور مضيق هرمز دخولاً وخروجاً، نافيةً بذلك ما أعلنه الحرس الثوري الإيراني عن إغلاق المضيق، وذلك عقب الهجمات التي شنّها الجيش الأمريكي، الليلة الماضية، على مواقع إيرانية.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت بدء “ضربات دفاعية إضافية” عند الساعة الـ 5:15 مساء الأربعاء، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، استهدفت أهدافاً متعددة داخل إيران.