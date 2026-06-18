غوتيريش يحذر من تصاعد الانتهاكات بحق الأطفال الفلسطينيين

نيويورك-سانا‏

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تصاعد الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد ‏الفلسطينيين، مشيراً ‏إلى إنه قد يتم إدراج مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين على قائمة سوداء عالمية بسبب الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال.‏

وذكرت وكالة رويترز اليوم الخميس، أن التقرير السنوي للمنظمة الدولية حول “الأطفال والنزاع المسلح” سجل 38558 “انتهاكاً ‏جسيماً” على مستوى العالم في عام 2025 طالت 24174 طفلاً، وهو رقم قياسي منذ بدء ولاية لجنة “الأطفال والنزاع المسلح” في ‏عام 1996.‏

وأظهرت بيانات التقرير، مقتل أو إصابة 14224 طفلاً بتشوهات، بارتفاع 34 بالمئة عن عام 2024 في عدد القتلى إلى 6266، ‏مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تحققت من مقتل 2668 طفلاً فلسطينياً في غزة و57 في الضفة الغربية.‏

وقال غوتيريش: “أشعر بالفزع إزاء حجم الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، ولا ‏سيما الاستخدام واسع النطاق للأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان”.‏

وعبر غوتيريش عن قلقه إزاء العدد الكبير من الأطفال المحتجزين لدى إسرائيل والتقارير التي تفيد بوقوع عنف جسدي شديد وسوء ‏الأوضاع أثناء الاحتجاز، وقال: إن ذلك “ربما يشكل معاملة أو عقوبة لا إنسانية أو مهينة”.‏

وأوضح، أنه ينبغي إدراج جماعات المستوطنين الإسرائيليين على القائمة إذا تكرر العدد الكبير من الانتهاكات في عام 2026.‏

وأشار التقرير إلى أن 9465 انتهاكاً جسيماً نُسبت إلى قوات الاحتلال الإسرائيلية و326 إلى المستوطنين الإسرائيليين.‏

ويظهر التقرير أن إسرائيل هي بالفعل ضمن الملحقين بقائمة العار، بسبب اتهامات الانتهاكات، لكن النسخة الأحدث للتقرير تسلط ‏الضوء لأول مرة على المستوطنين باعتبارهم قد يتم إدراجهم على القائمة مستقبلاً.‏

وأوضح مسؤول في الأمم المتحدة في إحاطة حول التقرير أن الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ‏ونيجيريا، وميانمار، والصومال، سجلت أعلى مستويات من الانتهاكات في عام 2025. ‏

يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أدرج في التاسع والعشرين من الشهر الماضي، قوات الاحتلال الإسرائيلي ‏في قائمة “الأطراف التي تتوافر بشأنها معلومات موثوقة حول الاشتباه بارتكابها أنماطاً من الاغتصاب وأشكالاً أخرى من العنف ‏الجنسي المرتبط بالنزاعات المسلحة”، وذلك في تقريره السنوي الذي يغطي الفترة بين كانون الثاني وكانون الأول 2025.‏