كينيا تحقق في هجوم إلكتروني يستهدف الموقع الرئاسي



نيروبي-سانا



أعلنت السلطات الكينية اليوم السبت، فتح تحقيق في حادث أمن إلكتروني أثر على الموقع الإلكتروني الرسمي للرئيس، مؤكدةً اتخاذ إجراءات فورية لاحتواء الخلل.



وأوضحت الوزارة وفق ما نقلت رويترز، أن هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحكومية اكتشفت الحادث، وقامت على الفور بتفعيل بروتوكولات الاستجابة للأمن الإلكتروني، وفرضت قيوداً مؤقتة على الوصول إلى الموقع الرئاسي، بهدف احتواء المشكلة وإتاحة إجراء التحقيقات الفنية اللازمة.



وأضافت الوزارة: إنه تم تنفيذ تدابير التخفيف المناسبة، مشيرةً إلى أن عملية إعادة الموقع إلى العمل بصورة طبيعية جارية حالياً.



بدوره وزير الإعلام والاتصالات والاقتصاد الرقمي وليام كابوجو جيتاو قال في بيان عبر منصة “إكس”: إنه لا توجد في الوقت الراهن أي مؤشرات على وصول غير مصرح به إلى بيانات حساسة أو تسريب للبيانات أو فقدان للمعلومات، مؤكداً أن الأنظمة الحكومية والخدمات الرقمية في البلاد لا تزال آمنة وتعمل بشكل طبيعي.



ووسّعت الحكومة الكينية مؤخراً نطاق رقمنة المعاملات الرسمية، ما دفع وزارة الإعلام والاتصالات إلى تكثيف بروتوكولات الدفاع السيبراني بالتعاون مع هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشركاء التقنيين لتأمين الأنظمة والبيانات الحكومية.