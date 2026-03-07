الخارجية الفرنسية تعلن إجلاء 4300 فرنسي من المنطقة إثر التصعيد العسكري الأخير

باريس-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم السبت إجلاء 4300 مواطن فرنسي إلى بلادهم، بعد أن كانوا عالقين في منطقة الشرق الأوسط نتيجة اندلاع النزاع الأخير في الثامن والعشرين من شباط الماضي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير الخارجية جان نويل بارو قوله في تصريح لقناة فرانس 5 الرسمية: “إن 800 شخص من العائدين غادروا عبر ست رحلات جوية استأجرتها الدولة الفرنسية منذ بدء الحرب، ومن المقرر تسيير خمس رحلات إضافية بحلول يوم الثلاثاء المقبل”، مشيراً إلى أن بقية الفرنسيين عادوا عبر رحلات تجارية، فيما ستنطلق ست رحلات أخرى غداً من دولة الإمارات.

وأوضح نويل بارو أنه، اعتباراً من يوم غد الأحد، ستسير شركة الطيران اللبنانية رحلة ثانية من بيروت مخصصة لنقل الحالات الأكثر ضعفاً من الرعايا الفرنسيين.

وكان الوزير الفرنسي كشف يوم الخميس الماضي أن نحو خمسة آلاف فرنسي أعربوا عن رغبتهم في مغادرة المنطقة، لافتاً إلى أن 80 بالمئة منهم يتواجدون حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن نحو 400 ألف فرنسي، بين مقيم وزائر، يتواجدون في عشرات الدول المتأثرة بتداعيات الحرب التي اندلعت في الـ 28 من شباط الماضي بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.