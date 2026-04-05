تظاهرة حاشدة في شيكاغو رفضاً لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

واشنطن-سانا

شهدت مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية تظاهرة حاشدة مساء أمس السبت، احتجاجاً على مشروع القانون الذي أقرته سلطات الاحتلال الإسرائيلي والذي يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن عشرات النشطاء والمتضامنين مع القضية الفلسطينية رفعوا شعارات تندد بالقانون، معتبرين أنه يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.

وطالب المشاركون في التظاهرة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذا القانون، مؤكدين أهمية تكثيف الضغط السياسي والحملات الإعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لدفع الرأي العام الأميركي للتحرك السريع لمخاطبة ممثليهم في الكونغرس للمطالبة بإلغاء هذا القانون.

وأقرّت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً قانوناً يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، ويعد هذا القانون خطوة تصعيدية خطيرة تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل ضد حقوق الفلسطينيين، ويواجَه بانتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية الدولية.