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إستونيا تعتزم بناء 150 ملجأً عسكرياً على حدودها مع روسيا

image 2026 10 29 18 20 26 إستونيا تعتزم بناء 150 ملجأً عسكرياً على حدودها مع روسيا
أعمال الإنشاء في خط الدفاع البلطيقي -The Moscow Times

تالين-سانا
 
أعلن وزير الدفاع الإستوني مارتن هيريم أن بلاده تعتزم بناء نحو 150 ملجأً عسكرياً، تشمل تحصينات وخنادق، على طول حدودها مع روسيا، في إطار إنشاء «حزام الدفاع البلطيقي»، وتعزيز الجاهزية الدفاعية لإستونيا ودول البلطيق، وتأمين الحدود الشرقية لحلف شمال الأطلسي «الناتو» في مواجهة أي تهديدات محتملة.
 
ونقلت هيئة الإذاعة الإستونية «ERR» عن هيريم قوله اليوم الخميس: إن هذه الملاجئ ستُشيّد في منطقة إيدا فيروما شمال شرق البلاد، المتاخمة للحدود الروسية، موضحاً أنه سيُبنى نحو 100 ملجأ على أراضٍ حكومية، و50 أخرى على أراضٍ تابعة للبلديات أو للقطاع الخاص.
 
وتندرج هذه التحصينات ضمن مشروع أوسع يُعرف باسم «حزام الدفاع البلطيقي»، إذ أولت دول البلطيق، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، خلال السنوات الأخيرة اهتماماً بالجاهزية الاستراتيجية، التي تجمع بين تعزيز القدرات العسكرية ورفع مستوى الجاهزية الشعبية، لضمان استجابة موحدة لأي مخاطر إقليمية.
 
وتأتي هذه الإجراءات في ظل التوترات الأمنية المرتبطة بالجناح الشرقي لحلف «الناتو» والمخاوف من التهديدات الروسية.

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