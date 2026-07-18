ارتفاع عدد القتلى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73.269 قتيلاً‏

القدس المحتلة-سانا



ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ ‏السابع ‏من تشرين الأول 2023، إلى 73.269 قتيلاً و173.811 جريحاً.‏



ونقلت وكالة “وفا” اليوم السبت، عن وزارة الصحة الفلسطينية قولها: إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 19 قتيلاً (16 قتيلاً جديداً، وقتيلاً متأثراً بجروحه، وقتيلين جرى انتشال جثمانيهما)، و60 إصابة.



وأشارت الوكالة إلى أن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.



وأوضحت أن عدد القتلى والمصابين بلغ منذ وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول الماضي، 1,144قتيلاً و3,703 مصابين، وتم انتشال 802 جثمان.



وكان ثلاثة فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون بجروح، صباح اليوم السبت، جراء قصف طائرة مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي استهدف حي الزيتون بمدينة غزة.