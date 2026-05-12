الكويت تستدعي السفير الإيراني احتجاجاً على حادثة التسلل إلى جزيرة بوبيان

الكويت-سانا ‏

استدعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الثلاثاء، السفير الإيراني لدى البلاد محمد ‏توتونجي، احتجاجاً على محاولة مجموعة تابعة للحرس الثوري الإيراني التسلل ‏إلى جزيرة بوبيان، واشتباكها مع القوات المسلحة الكويتية.‏

وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها على منصة إكس، أن نائب وزير الخارجية ‏الكويتي حمد سليمان المشعان سلم السفير الإيراني مذكرة احتجاج رسمية، جددت ‏فيها الكويت إدانتها واستنكارها الشديدين لهذا العمل العدائي.‏

وطالب إيران بالوقف الفوري وغير المشروط لمثل هذه الأعمال، مؤكداً تحميلها ‏كامل المسؤولية عن هذا التعدي الذي يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الكويت، ومخالفة ‏جسيمة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، إضافة إلى قرار مجلس الأمن رقم ‌‏2817 لعام 2026.‏

كما شدد نائب وزير الخارجية على أن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع ‏عن نفسها وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ ما تراه مناسباً لحماية ‏سيادتها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها.‏

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية في وقت سابق اليوم، أن التحقيقات مع مجموعة ‏المتسللين ‏الذين تم القبض عليهم بعد محاولتهم دخول البلاد بحراً، كشفت عن ‏اعترافهم ‏بالانتماء إلى الحرس الثوري الإيراني.‏

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية سعود العطوان أعلن في الثالث ‌‏من الشهر الجاري، أن القوات المسلحة تمكنت من إحباط عملية تسلل بحرية عبر ‌‏المياه الإقليمية الكويتية، حيث تم ضبط 4 متسللين حاولوا دخول البلاد عن طريق ‌‏البحر بطريقة غير مشروعة، وتمت إحالتهم للجهات المختصة.‏