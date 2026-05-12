الكويت تستدعي السفير الإيراني احتجاجاً على حادثة التسلل إلى جزيرة بوبيان

الكويت-سانا
استدعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الثلاثاء، السفير الإيراني لدى البلاد محمد توتونجي، احتجاجاً على محاولة مجموعة تابعة للحرس الثوري الإيراني التسلل إلى جزيرة بوبيان، واشتباكها مع القوات المسلحة الكويتية.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها على منصة إكس، أن نائب وزير الخارجية الكويتي حمد سليمان المشعان سلم السفير الإيراني مذكرة احتجاج رسمية، جددت فيها الكويت إدانتها واستنكارها الشديدين لهذا العمل العدائي.
وطالب إيران بالوقف الفوري وغير المشروط لمثل هذه الأعمال، مؤكداً تحميلها كامل المسؤولية عن هذا التعدي الذي يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الكويت، ومخالفة جسيمة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، إضافة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.
كما شدد نائب وزير الخارجية على أن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ ما تراه مناسباً لحماية سيادتها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية في وقت سابق اليوم، أن التحقيقات مع مجموعة المتسللين الذين تم القبض عليهم بعد محاولتهم دخول البلاد بحراً، كشفت عن اعترافهم بالانتماء إلى الحرس الثوري الإيراني.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية سعود العطوان أعلن في الثالث من الشهر الجاري، أن القوات المسلحة تمكنت من إحباط عملية تسلل بحرية عبر المياه الإقليمية الكويتية، حيث تم ضبط 4 متسللين حاولوا دخول البلاد عن طريق البحر بطريقة غير مشروعة، وتمت إحالتهم للجهات المختصة.