الداخلية البحرينية: القبض على 15 شخصاً بتهمة تنفيذ أجندات تخريبية لصالح إيران

المنامة-سانا

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الأربعاء، القبض على 15 شخصاً يمثلون “المنفذين الميدانيين” في قضية عملاء إيران في البحرين، المرتبطين بوكلاء الحرس الثوري، وذلك لقيامهم بتنفيذ توجيهات تحريضية تهدف إلى التأثير على المواطنين، لدفعهم للتورط في أعمال يجرّمها القانون.



ونقلت وكالة الأنباء البحرينية “بنا” عن بيان لوزارة الداخلية قوله: إن المتهمين كانوا يعملون على تنفيذ التوجيهات التحريضية من خلال “أساليب التوغل الاجتماعي وزرع خلايا تنفذ أجندات كيانات غير مشروعة”، مشيرة إلى أن تحركات هذه العناصر كانت تحت الرصد والمتابعة، وأن الإجراءات المتخذة تهدف إلى حماية أمن وسلامة المجتمع بكل مكوناته.



وأكدت الوزارة أن عمليات البحث والتحري متواصلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال هذا التشكيل، وأنها ماضية في التصدي لكل من “تسول له نفسه المساس بالسلم الأهلي وبث الفتنة وإثارة الفرقة بين المجتمع البحريني الواحد”.



وكانت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين قضت في الـ 24 من الشهر الماضي بالسجن المؤبد لـ 11 متهماً، ‏وبالسجن ثلاث سنوات لمتهمين اثنين أخريين، بتهمة التخابر مع الحرس ‏الثوري الإيراني بقصد ارتكاب أعمال إرهابية وعدائية ضد المملكة‎.‎