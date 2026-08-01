 باكستان ترحب باتفاق ترامب حول غزة وتدعو لتنفيذ كامل لخطة السلام

إسلام آباد-سانا



رحبت باكستان، اليوم السبت، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لتنفيذ مرحلة جديدة من خطته لإنهاء الحرب في قطاع غزة، تتضمن نزع السلاح من القطاع بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية.



ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله في بيان صحفي: “تُثمن باكستان جهود الدول الوسيطة، بما فيها الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا، وتتوقع أن تُفضي هذه التطورات إلى التنفيذ الكامل لجميع الالتزامات المنصوص عليها في خطة السلام في غزة”.



وأعرب المتحدث عن ثقة بلاده في أن تسهم هذه الجهود في تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، عبر عملية سياسية ذات مصداقية ومحددة زمنياً، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.



وكان ترامب أعلن أمس الجمعة التوصل لاتفاق بشأن غزة، واصفاً إياه بأنه خطوة هائلة نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين، وتمهيداً لانتقال إدارة القطاع إلى حكومة فلسطينية جديدة تعمل بالتنسيق مع مجلس السلام لدعم الشعب الفلسطيني.