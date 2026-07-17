الصين وباكستان تدعوان الولايات المتحدة وإيران إلى وقف القتال واستئناف المفاوضات

بكين-سانا

دعا وزيرا خارجية الصين وانغ يي وباكستان محمد إسحاق دار، الولايات المتحدة وإيران إلى وقف القتال والعودة إلى طاولة المفاوضات بهدف التوصل إلى حل سياسي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الخارجية الصينية قولها في بيان: إن الوزيرين أعربا عقب اجتماعهما اليوم الجمعة في مدينة شنغهاي عن قلقهما إزاء تدهور الأوضاع، ودعوا جميع الأطراف المعنية إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية واستئناف الحوار.

وأكد وانغ يي أن الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه سابقاً جاء نتيجة “جهود كبيرة”، معتبراً أن “السلام في المتناول. ولا يمكن الإخفاق أمام العقبة الأخيرة وفقدان كلّ المكتسبات”.

ومنذ أشهر تؤدّي الصين وباكستان وساطة لإنهاء النزاع في الشرق الأوسط الذي تجدّدت الأعمال القتالية فيه خصوصاً في محيط مضيق هرمز، بعد شهر من إبرام واشنطن وطهران إطاراً أولياً لإنهاء الحرب.

وكانت الولايات المتحدة وإيران وقعتا في 18 حزيران الماضي مذكرة تفاهم لوقف الحرب، قبل أن يتصاعد التوتر مجدداً مع نهاية الأسبوع الأول من تموز الجاري، إثر تنفيذ الولايات المتحدة ضربات على إيران رداً على استهدافها سفناً تجارية في مضيق هرمز، ليعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثامن من تموز إنهاء مذكرة التفاهم بين الجانبين.

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