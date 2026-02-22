منظمةالتعاون الإسلامي تعقد اجتماعاً طارئاً لبحث قرارات الاحتلال غير القانونية في الضفة الغربية

جدة-سانا

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي عقد اجتماع طارئ للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية، يوم الخميس المقبل في مقر الأمانة العامة في جدة، لبحث القرارات غير القانونية التي اتخذها الاحتلال الإسرائيلي بهدف تعزيز الاستيطان والضم وفرض السيطرة على الضفة الغربية.

وأوضحت المنظمة في بيان اليوم الأحد، أن الاجتماع يهدف إلى تنسيق المواقف وبحث سبل التحرك لمواجهة هذه الإجراءات الباطلة، ولا سيما قرار الاحتلال البدء بإجراءات تسوية أراضٍ في الضفة الغربية تحت مسمى “أملاك دولة”، في إطار مخططاته الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والسياسي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة وتقويض حل الدولتين.

وقوبلت الخطوات الأحادية التي اتخذها الاحتلال لتوسيع وجوده غير القانوني في الضفة الغربية برفض وإدانة عربيين ودوليين واسعين، باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً لفرص تحقيق السلام.