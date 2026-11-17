لندن-سانا‏

تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، بعد أن ‏طغت التوقعات بزيادة المعروض مع تعافي صادرات الشرق ‏الأوسط على المخاوف من استمرار الهجمات على الناقلات في ‏المنطقة.‏

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة ‌لخام برنت انخفضت 44 سنتاً ‏أو 0.5 بالمئة إلى 92 دولاراً للبرميل، بينما تراجعت العقود ‏الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتاً أو 0.5 ‏بالمئة إلى 85.28 دولاراً.‏

وقال تيم ووترر، كبير المحللين في شركة كيه.سي.إم ⁠تريد: “يعيد ‏النفط ضبط مستوياته نحو الانخفاض مع تزايد قناعات السوق ‏بأن المعروض قد لحق بالطلب أخيراً وربما يتجه الآن إلى ‏تجاوزه”. ‏