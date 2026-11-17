لندن-سانا
تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، بعد أن طغت التوقعات بزيادة المعروض مع تعافي صادرات الشرق الأوسط على المخاوف من استمرار الهجمات على الناقلات في المنطقة.
وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت 44 سنتاً أو 0.5 بالمئة إلى 92 دولاراً للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتاً أو 0.5 بالمئة إلى 85.28 دولاراً.
وقال تيم ووترر، كبير المحللين في شركة كيه.سي.إم تريد: “يعيد النفط ضبط مستوياته نحو الانخفاض مع تزايد قناعات السوق بأن المعروض قد لحق بالطلب أخيراً وربما يتجه الآن إلى تجاوزه”.