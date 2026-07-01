وزير الخارجية التركي يبحث مع مسؤولة أوروبية الوضع في الشرق الأوسط

thumbs b c d6d41cedd98d3594a848bca80c0b5fb5 وزير الخارجية التركي يبحث مع مسؤولة أوروبية الوضع في الشرق الأوسط

أنقرة-سانا

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الأربعاء، مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس القضايا الإقليمية والعالمية الحالية، وبخاصة الوضع في الشرق الأوسط وروسيا وأوكرانيا.

وقال فيدان في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: “أتيحت لنا الفرصة لمناقشة جميع التطورات الحالية في سياق العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، من السياسة الخارجية إلى التواصل، ومن التجارة إلى قضايا الهجرة والتأشيرات”.

كما أكد فيدان أن بلاده تتطلع إلى قيام الاتحاد الأوروبي بتحسين علاقاته مع تركيا على أساس المعايير الموضوعية والجدارة دون تمييز، وأن تركيا مستعدة لتطوير علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي على أساس هذا الفهم، مشيرا إلى أن عضوية الاتحاد الأوروبي لا تزال تمثل هدفاً استراتيجياً لتركيا.

وتجري كالاس مباحثات مع مسؤولين أتراك في أنقرة، ضمن زيارة رسمية برفقة كل من مارتا كوس مفوضة شؤون التوسع، وماغنوس برونر مفوض الشؤون الداخلية والهجرة.

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