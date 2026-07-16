الدفاعات الجوية البحرينية تتصدى لعددٍ من الاعتداءات الإيرانية

المنامة-سانا

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم الخميس عن تصدي منظوماتها ‏للدفاع الجوي لاعتداءات إيرانية استهدفت أراضي المملكة.‏

وقالت القيادة العامة في بيان على منصة إكس: “إنّ إيران تواصل نهجها ‏العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة ‏البحرين، وقد تصدّت منظومات الدفاع الجوي واعترضت ودمرت عدداً من ‏الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة اليوم”.‏

وأكدت القيادة أنّ كل أسلحتها ووحداتها على أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية ‏المملكة كما أنّ عناصر وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية ‏للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام، ضماناً للسلامة العامة للمواطنين ‏والمقيمين كافة.‏

وشددت على أنّ تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف ‏المدنيين والممتلكات الخاصة، يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.‏

وكان الجيش البحريني أعلن أمس الأربعاء، أن منظومات دفاعه الجوي ‏تمكنت من اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ والمسيرات الإيرانية.