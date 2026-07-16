الدفاعات الجوية البحرينية تتصدى لعددٍ من الاعتداءات الإيرانية

المنامة-سانا
أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم الخميس عن تصدي منظوماتها للدفاع الجوي لاعتداءات إيرانية استهدفت أراضي المملكة.
وقالت القيادة العامة في بيان على منصة إكس: “إنّ إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين، وقد تصدّت منظومات الدفاع الجوي واعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة اليوم”.
وأكدت القيادة أنّ كل أسلحتها ووحداتها على أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة كما أنّ عناصر وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام، ضماناً للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة.
وشددت على أنّ تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة، يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
وكان الجيش البحريني أعلن أمس الأربعاء، أن منظومات دفاعه الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ والمسيرات الإيرانية.