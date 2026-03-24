فرنسا تطلب من “إسرائيل” عدم السيطرة على جنوب لبنان

باريس-سانا

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الثلاثاء، السلطات الإسرائيلية إلى “الامتناع” عن إرسال قوات للسيطرة على جنوب لبنان، محذّراً من التداعيات الخطيرة التي قد تترتب على هذه الخطوة.

ونقلت فراس برس عن بارو قوله: “نحضّ السلطات الإسرائيلية على الامتناع عن القيام بعمليات بريّة من هذا النوع قد تكون لها تداعيات إنسانية كبيرة وتفاقم الوضع المتردي أساساً في البلاد”.

ورحّب بارو بقرار لبنان طرد السفير الإيراني، وقال: «أودّ أن أُحيّي تصريحات وأفعال الحكومة اللبنانية التي اتخذت هذا الصباح قراراً شجاعاً بطرد السفير الإيراني، إذ إن حزب الله، بقراره الانخراط في الحرب دعماً لإيران، جرّ البلاد إلى الحرب بعد أن كانت في طور التعافي ببطء ولكن بثبات من الأزمات السابقة».

وكانت وزارة الخارجية اللبنانية، أعلنت في وقت سابق اليوم، سحب موافقتها على اعتماد السفير الإيراني المعيّن حديثاً لدى بيروت، محمد رضا شيباني، وطلبت منه مغادرة أراضي البلاد.

