لندن-سانا



انخفضت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، لتسجل أدنى مستوى لها في أكثر من عام ​متأثرة بارتفاع الدولار وتزايد التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي ‌الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الشهر المقبل.



وذكرت رويترز أن الذهب تراجع في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى ​3820.65 دولاراً للأوقية (الأونصة) مسجلاً ⁠أدنى مستوى له منذ أوائل تشرين الأول 2025، وانخفضت ​العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 1.1 بالمئة إلى ​3822.70 دولاراً.



وبالنسبة للمعادن ⁠النفيسة ​الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 ​بالمئة إلى46.97 دولاراً للأوقية وتراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1423.27 دولاراً، بينما ​هبط البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 962.40 دولاراً.



وكانت أسعار الذهب عالمياً سجلت استقراراً في التعاملات المبكرة أمس، لكنها ظلت ‏قرب أدنى ‏مستوى لها في أكثر من عام، متأثرة بقوة الدولار ورهانات على ‏أن مجلس ‏البنك المركزي الأمريكي ‏سيرفع ‌أسعار الفائدة الشهر المقبل.‏