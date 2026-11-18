لندن-سانا
انخفضت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، لتسجل أدنى مستوى لها في أكثر من عام متأثرة بارتفاع الدولار وتزايد التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الشهر المقبل.
وذكرت رويترز أن الذهب تراجع في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 3820.65 دولاراً للأوقية (الأونصة) مسجلاً أدنى مستوى له منذ أوائل تشرين الأول 2025، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 1.1 بالمئة إلى 3822.70 دولاراً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى46.97 دولاراً للأوقية وتراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1423.27 دولاراً، بينما هبط البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 962.40 دولاراً.
وكانت أسعار الذهب عالمياً سجلت استقراراً في التعاملات المبكرة أمس، لكنها ظلت قرب أدنى مستوى لها في أكثر من عام، متأثرة بقوة الدولار ورهانات على أن مجلس البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.
انخفاض أسعار الذهب لأدنى مستوى لها في أكثر من عام
لندن-سانا