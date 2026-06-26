أمين عام (ناتو) يشيد بالصناعات العسكرية التركية ويؤكد: قمة أنقرة تحول تاريخي في الاستثمارات

أنقرة-سانا

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، أمس الخميس، أن شركة أسيلسان للصناعات الإلكترونية العسكرية تقود ثورة في الصناعات الدفاعية التركية ستعود بالنفع على كل عضو في الحلف.

ونقلت وكالة الأناضول عن روته في كلمة له أمام المجلس الأطلسي بواشنطن، على هامش التحضيرات لقمة أنقرة المقررة في الـ 7 والـ 8 من تموز المقبل، تأكيده أن قمة أنقرة ستُظهر قوة الردع للحلف ووحدته وقدراته الدفاعية، مشيراً إلى أن أكبر توقعاته من القمة هي حدوث تحول تاريخي في الاستثمارات الدفاعية، في ظل تخصيص الحلفاء الأوروبيين وكندا نحو 1.2 تريليون دولار إضافية للإنفاق الدفاعي بين 2016 و2026، مع ارتفاع هذه الاستثمارات بنحو 20 بالمئة في عام 2025.

وشدد روته على أن مشهد التهديدات وقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعبتا دوراً حاسماً في هذا التحول، الذي وصفه بـ”نقطة تحول” كان من المستحيل تصوره قبل عقد من الزمن، مشيراً إلى أن قمة أنقرة ستعرض الفرص في قطاع الصناعات الدفاعية، مع الإعلان عن عقود جديدة بعشرات المليارات من الدولارات، مؤكداً أن التعاون الدفاعي الممتد من أرلينغتون إلى أنقرة سيعزز الأمن، ويوفر مئات الآلاف من فرص العمل على جانبي الأطلسي.

كما لفت روته إلى أن لدى تركيا نحو 3 آلاف شركة لصناعات الدفاع تعمل ضمن الحلف، وأن قمة أنقرة ستشهد تنظيماً لـ “يوم كبير للصناعات الدفاعية”.

وذكر روته أن قمة أنقرة ستكون بمثابة اجتماع لعرض تنفيذ القرارات التي اتخذت في قمة لاهاي العام الماضي، والتي تضمنت تخصيص 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع بحلول عام 2035، موضحاً أن إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا تجاوزت هذا الهدف بالفعل، وأن ألمانيا تسير على الطريق الصحيح لمضاعفة إنفاقها الدفاعي بحلول عام 2029، معتبراً أن قمة أنقرة ربما تكون أهم من قمة لاهاي، لأن الالتزامات التي تم التعهد بها رائعة.

وتستضيف العاصمة التركية أنقرة أعمال القمة الـ 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي (الناتو) يومي الـ 7 والـ 8 من تموز المقبل، والتي من المتوقع أن تشهد مشاركة قادة دول الحلف، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.