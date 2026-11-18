أنقرة-سانا
أعلن حلف شمال الأطلسي “الناتو” اليوم الثلاثاء، إطلاق مبادرة “ستارليفت” الفضائية متعددة الجنسيات، خلال مؤتمر “ “NATO EDGE 26الذي تستضيفه مدينة إزمير التركية، بهدف ضمان وصول موثوق ومرن إلى الفضاء، وتأمين عمليات إطلاق الأقمار الصناعية المخصصة للأغراض العسكرية.
وأوضح الحلف في بيان على موقعه الرسمي أن المبادرة تهدف إلى تعزيز قدرات الحلفاء في مجالات الاتصالات والملاحة والاستخبارات والإنذار المبكر، من خلال تطوير آليات مشتركة للتعاون مع شركات الإطلاق التجارية والموانئ الفضائية.
وأضاف البيان أن الحلف يعمل على تطوير مشروع “ستارليفت” منذ عام 2024، بهدف مساعدة الدول المشاركة على التعاون مع مزودي خدمات الإطلاق التجاريين والموانئ الفضائية، لجعل الوصول إلى الفضاء أكثر مرونة واستجابة وفعالية من حيث التكلفة.
تحسين البنية التحتية اللوجستية
وتتضمن المبادرة إجراء اختبارات وتجارب لتحسين البنية التحتية اللوجستية لعمليات الإطلاق، وتبادل الخبرات والممارسات في مجال الفضاء، إلى جانب تعزيز التنسيق في حركة الملاحة الجوية والبحرية لضمان سلامة عمليات الإطلاق.
وتشارك في تمويل المبادرة عشر دول أعضاء في الناتو، هي بلجيكا وكندا وفنلندا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج والسويد وتركيا والمملكة المتحدة، إلى جانب كوريا الجنوبية، وذلك عبر وكالة دعم ومشتريات الناتو (NSPA)، بعد توقيع اتفاق بهذا الشأن في 29 تشرين الأول الماضي.
وانطلقت أعمال مؤتمر “NATO Edge 26” اليوم الثلاثاء وتستمر حتى يوم الخميس المقبل في إزمير، بتنظيم من وكالة الناتو للمعلومات والاتصالات (NCIA)، بهدف تعزيز التعاون بين حلف شمال الأطلسي وشركات القطاع الصناعي والتكنولوجي لتسريع تقديم القدرات العسكرية والدفاعية.