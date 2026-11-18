أنقرة-سانا‏

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أعلن حلف شمال الأطلسي “الناتو” اليوم الثلاثاء، إطلاق مبادرة “ستارليفت” الفضائية ‏متعددة الجنسيات، خلال مؤتمر “‎ “NATO EDGE 26الذي تستضيفه مدينة إزمير ‏التركية، بهدف ضمان وصول موثوق ومرن إلى الفضاء، وتأمين عمليات إطلاق ‏الأقمار الصناعية المخصصة للأغراض العسكرية.‏

وأوضح الحلف في بيان على موقعه الرسمي أن المبادرة تهدف إلى تعزيز قدرات ‏الحلفاء في مجالات الاتصالات والملاحة والاستخبارات والإنذار المبكر، من خلال ‏تطوير آليات مشتركة للتعاون مع شركات الإطلاق التجارية والموانئ الفضائية.‏

وأضاف البيان أن الحلف يعمل على تطوير مشروع “ستارليفت” منذ عام 2024، ‏بهدف مساعدة الدول المشاركة على التعاون مع مزودي خدمات الإطلاق التجاريين ‏والموانئ الفضائية، لجعل الوصول إلى الفضاء أكثر مرونة واستجابة وفعالية من حيث ‏التكلفة.‏

تحسين البنية التحتية اللوجستية

وتتضمن المبادرة إجراء اختبارات وتجارب لتحسين البنية التحتية اللوجستية لعمليات ‏الإطلاق، وتبادل الخبرات والممارسات في مجال الفضاء، إلى جانب تعزيز التنسيق ‏في حركة الملاحة الجوية والبحرية لضمان سلامة عمليات الإطلاق.‏

وتشارك في تمويل المبادرة عشر دول أعضاء في الناتو، هي بلجيكا وكندا وفنلندا ‏وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج والسويد وتركيا والمملكة المتحدة، إلى جانب كوريا ‏الجنوبية، وذلك عبر وكالة دعم ومشتريات الناتو (‏NSPA‏)، بعد توقيع اتفاق بهذا ‏الشأن في 29 تشرين الأول الماضي.‏

وانطلقت أعمال مؤتمر “‏NATO Edge 26‌‏” اليوم الثلاثاء وتستمر حتى يوم الخميس ‏المقبل في إزمير، بتنظيم من وكالة الناتو للمعلومات والاتصالات (‏NCIA‏)، بهدف ‏تعزيز التعاون بين حلف شمال الأطلسي وشركات القطاع الصناعي والتكنولوجي ‏لتسريع تقديم القدرات العسكرية والدفاعية.‏