حلب-سانا‏

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، صباح اليوم الأربعاء، انطلاق أول رحلة ‏للخطوط ‏الجوية السورية من مطار حلب الدولي إلى العاصمة الروسية موسكو.‏

وأوضحت الهيئة عبر قناتها على تلغرام، أن هذه الخطوة تعكس عودة مطار حلب إلى ‏دوره الحيوي في تعزيز الربط الجوي الدولي، وتوسيع شبكة الوجهات الخارجية، ‏وفتح آفاق جديدة للنقل الجوي بين سوريا ومختلف دول العالم.‏

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت الشهر الماضي بدء تسيير رحلات جوية ‏منتظمة ومباشرة بين حلب وموسكو، اعتباراً ‏من ‌‎ 18 ‎تشرين الثاني الحالي.

ووصلت أولى رحلات الخطوط الجوية السورية القادمة من موسكو إلى مطار دمشق ‌‏الدولي في ‌‎16 ‎آب الماضي، في إطار استئناف الرحلات الجوية بين البلدين‎.‎

وفي سياق توسيع شبكة وجهاتها، أطلقت الخطوط الجوية السورية رحلات منتظمة ‌‏إلى عدد من العواصم والمدن، كما دشّنت في تموز الماضي أولى وجهاتها الأوروبية ‌‏المباشرة إلى أمستردام، ضمن جهود استعادة حضور الناقل الوطني على خريطة ‌‏الطيران الإقليمي والدولي‎.‎