حلب-سانا
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، صباح اليوم الأربعاء، انطلاق أول رحلة للخطوط الجوية السورية من مطار حلب الدولي إلى العاصمة الروسية موسكو.
وأوضحت الهيئة عبر قناتها على تلغرام، أن هذه الخطوة تعكس عودة مطار حلب إلى دوره الحيوي في تعزيز الربط الجوي الدولي، وتوسيع شبكة الوجهات الخارجية، وفتح آفاق جديدة للنقل الجوي بين سوريا ومختلف دول العالم.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت الشهر الماضي بدء تسيير رحلات جوية منتظمة ومباشرة بين حلب وموسكو، اعتباراً من 18 تشرين الثاني الحالي.
ووصلت أولى رحلات الخطوط الجوية السورية القادمة من موسكو إلى مطار دمشق الدولي في 16 آب الماضي، في إطار استئناف الرحلات الجوية بين البلدين.
وفي سياق توسيع شبكة وجهاتها، أطلقت الخطوط الجوية السورية رحلات منتظمة إلى عدد من العواصم والمدن، كما دشّنت في تموز الماضي أولى وجهاتها الأوروبية المباشرة إلى أمستردام، ضمن جهود استعادة حضور الناقل الوطني على خريطة الطيران الإقليمي والدولي.