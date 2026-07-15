القيادة المركزية الأمريكية: موجة ضربات جديدة تستهدف مواقع إيرانية تهدد الملاحة في مضيق هرمز

واشنطن- سانا

أعلن الجيش الأمريكي مساء اليوم الأربعاء، شن موجة ثانية من الضربات العسكرية ضد إيران.



وقالت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” في منشور على منصة إكس: “إنه وفي تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، نفذت القوات الأمريكية جولة جديدة من الهجمات استهدفت القدرات العسكرية الإيرانية التي تُستخدم لتهديد السفن العابرة في مضيق هرمز، والذي يعد ممراً مائياً دولياً حيوياً لحركة التجارة العالمية”.



وأضافت القيادة في بيانها: إن هذه الضربات العسكرية تأتي بناءً على توجيهات مباشرة من القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية لمحاسبة الجانب الإيراني على هجماته الأخيرة.



وأعلن الجيش الأمريكي أمس الثلاثاء، استئناف حصاره البحري للموانئ الإيرانية، رداً على الاعتداءات الإيرانية المستمرة على الملاحة البحرية في مضيق هرمز.