بيانات كبلر: عدد السفن العابرة لمضيق باب المندب عند أعلى مستوى في أسبوع

سنغافورة-سانا

أظهرت بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة كبلر أن 39 سفينة لنقل السلع الأساسية عبرت مضيق باب المندب أمس الثلاثاء وهو أعلى رقم منذ 19 تموز الجاري، فيما عبرت المضيق اليوم الأربعاء 5 سفن.

وأوضحت البيانات التي نقلتها وكالة رويترز أن من بين السفن التي عبرت باب المندب أمس 3 ناقلات تحمل نفطاً خاماً، واثنتين تحملان منتجات برتوكيماوية، لافتة إلى أنه لا تزال بعض السفن تبحر مع إطفاء أجهزة الإرسال والاستقبال فيها.

وأفادت البيانات بأنه من بين السفن الخمس التي عبرت المضيق اليوم ناقلتي نفط خام هما الناقلة العملاقة (صوفيا) والناقلة متوسطة الحجم (أوشن لوريت).

أما بالنسبة لمضيق هرمز فأظهرت بيانات كبلر أن ثماني سفن شحن فقط عبرت المضيق أمس، إذ دخلت خمس وخرجت ثلاث، في حين عبرت سفينة واحدة حتى الآن اليوم الأربعاء.

وارتفعت حركة مرور السفن عبر مضيق باب المندب إلى أعلى مستوى لها خلال أسبوع، وسط مؤشرات على تحسن حركة الملاحة مع تزايد الآمال بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.