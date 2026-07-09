مصر وموريتانيا تدينان الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين



القاهرة ونواكشوط-سانا



أدانت مصر وموريتانيا، اليوم الخميس، الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين، وأعربتا عن تضامنهما الكامل مع البلدين الشقيقين.



وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أن تجدد الاعتداءات الإيرانية يشكل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً غير مقبول لسيادة الدول، من شأنه تقويض الأمن والاستقرار في منطقة الخليج وزيادة حدة التوترات الإقليمية، مشيرة إلى دعم مصر لكل ما تتخذه الكويت والبحرين من إجراءات لحماية أمنهما وسيادتهما، ومشددة على أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.



بدورها، أدانت موريتانيا بشدة الاعتداءات الإيرانية، مؤكدة تضامنها الكامل مع البلدين ودعمها لهما في مواجهة أي تهديد يمس أمنهما واستقرارهما، وداعية إلى ضبط النفس وتغليب الحوار والوسائل السلمية، بما يسهم في خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.



وكانت وزارة الدفاع الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية اخترقت أجواء البلاد، فيما أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين التصدي لاعتداءات جوية إيرانية طالت أراضي البلاد.

