عون يؤكد تمسّك لبنان بخيار التفاوض واستعادة الحقوق عبر الاتفاق الإطاري

بيروت-سانا

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الجمعة،‏ أنه لن يتراجع عن قرار التفاوض مع إسرائيل، موضحاً أن صيغة الاتفاق الإطاري، من شأنها إعادة حقوق لبنان بالوسائل الدبلوماسية في حال التزمت إسرائيل ببنوده.

ونقلت الوكالة اللبنانية للإعلام عن عون قوله خلال لقائه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: إن التفاوض خيار يرسخ سيادة الدولة اللبنانية، وحقها في تقرير مسارها بعيداً عن مفاعيل الحرب المفروضة عليها، مشيراً إلى أن الشعب اللبناني دفع أثمان حروب أشعلتها مصالح خارجية.

ولفت عون إلى أن هذا المسار صعب، وغير معبّد بسبب موازين القوى والحسابات الإسرائيلية والتعقيدات الإقليمية والدولية، مؤكداً أن الانتقادات الموجهة للتفاوض المباشر لا تستحق الرد، لأن لبنان خاض مفاوضات مباشرة مع إسرائيل منذ عام 1949، واعتبر أن الاتفاق الإطاري يوفر فرصة لاستعادة المكاسب التي فقدها لبنان خلال الحرب، في ظل الزخم الأميركي وقدرة واشنطن على الضغط لتذليل العقبات الإسرائيلية.

وأشار عون إلى أن الانتقادات التي تستهدف هذا المسار تنطلق من رغبة في إبقاء الملف اللبناني ورقة بيد إيران، مؤكداً أن الأمور تتجه نحو الحلحلة تدريجياً.

وكان لبنان وإسرائيل قد وقّعا في السادس والعشرين من الشهر الماضي اتفاقاً إطارياً عقب جولة خامسة من المفاوضات في العاصمة الأميركية واشنطن.