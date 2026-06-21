إصابة 12 شخصاً في حادثة إطلاق نار بمدينة شيكاغو الأمريكية

واشنطن-سانا
أصيب اثنا عشر شخصاً بجروح جراء إطلاق نار استهدف حشداً من الأشخاص في أحد شوارع مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن شرطة المدينة قولها في بيان مساء أمس: إن سيارة دفع رباعي توقفت فجأة بالقرب من تجمع للأشخاص في أحد شوارع المدينة، وأطلق شخصان كانا بداخلها النار بشكل عشوائي، ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 12 شخصاً بجروح، بينهم أربع نساء، مشيرة إلى أنه تم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
وأوضحت الشرطة أنها فرضت طوقاً أمنياً مكثفاً في موقع الحادث، وفتحت تحقيقاً فورياً للوقوف على ملابساته، فيما بدأت عمليات بحث واسعة لإلقاء القبض على الجناة الذين فروا من المكان.
وتشهد المدن الأمريكية تصاعداً مستمراً في معدلات الجريمة وحوادث إطلاق النار، في ظل القوانين التي تبيح حيازة السلاح الفردي، وتفشي مظاهر العنف داخل المجتمع الأمريكي.