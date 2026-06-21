إصابة 12 شخصاً في حادثة إطلاق نار بمدينة شيكاغو الأمريكية

واشنطن-سانا

أصيب اثنا عشر شخصاً بجروح جراء إطلاق نار استهدف حشداً من الأشخاص في أحد ‌‏شوارع مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن شرطة المدينة قولها في بيان مساء أمس: إن سيارة دفع ‏رباعي توقفت فجأة بالقرب من تجمع للأشخاص في أحد شوارع المدينة، وأطلق ‏شخصان كانا بداخلها النار بشكل عشوائي، ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 12 شخصاً ‏بجروح، بينهم أربع نساء، مشيرة إلى أنه تم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات لتلقي ‏العلاج.

وأوضحت الشرطة أنها فرضت طوقاً أمنياً مكثفاً في موقع الحادث، وفتحت تحقيقاً فورياً ‏للوقوف على ملابساته، فيما بدأت عمليات بحث واسعة لإلقاء القبض على الجناة الذين ‏فروا من المكان.

وتشهد المدن الأمريكية تصاعداً مستمراً في معدلات الجريمة وحوادث إطلاق النار، في ‏ظل القوانين التي تبيح حيازة السلاح الفردي، وتفشي مظاهر العنف داخل المجتمع ‏الأمريكي.‏