إدانات عربية للهجمات الإيرانية على البحرين والكويت ودعوات لوقف التصعيد في المنطقة

عواصم-سانا

أدانت عدة دول عربية، اليوم الأربعاء، الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت، إضافة إلى استهداف سفينتين تجاريتين سعودية وقطرية في مضيق هرمز، مؤكدة تضامنها مع الدول المتضررة، وداعية إلى وقف التصعيد والحفاظ على أمن المنطقة.

سلطنة عمان

وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية، تضامنها مع البحرين والكويت في الحفاظ على أمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما وحماية سيادتهما ومصالحهما، مشيرة إلى أن تصاعد التوتر العسكري في المنطقة يشكل تهديداً للأمن الإقليمي، ولسلامة الملاحة البحرية، وانسيابية التجارة الدولية، وإمدادات الطاقة.

وجددت السلطنة رفضها التام لأي أعمال من شأنها تقويض أمن الدول أو تعريض السفن المدنية والتجارية للخطر، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس، ووقف التصعيد، وتغليب الحوار والحلول الدبلوماسية، والالتزام بالتنفيذ الكامل للتفاهمات الموقعة دعماً لجهود ترسيخ الأمن والسلام.

مصر

من جانبها، أدانت مصر بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتهما وتهديداً خطيراً لأمن واستقرار منطقة الخليج العربي، وتصعيداً غير مقبول من شأنه زيادة حدة التوتر في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان، رفضها الكامل لكل ما يمس أمن وسيادة الكويت والبحرين أو يهدد أمن واستقرار المنطقة، مشددة على أنه لا يوجد أي مبرر لهذه الاعتداءات، وأن أمن دول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من أمن مصر والمنطقة.

لبنان

بدورها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت قطر والسعودية والكويت والبحرين، مؤكدة تضامن لبنان الكامل معها قيادةً وشعباً.

ودعا لبنان إلى الوقف الفوري لهذه الاعتداءات، والالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن رقم 2817، معرباً عن تأييده الدعوة إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن، ومطالباً إياه بتحمل مسؤولياته في ضمان تنفيذ القرار، ووضع حد لهذه الانتهاكات، ومساءلة المسؤولين عنها وفق القانون الدولي، وحصر معالجة الخلافات بالمسار التفاوضي بما يصون حرية الملاحة ويمنع المزيد من التصعيد.

الإمارات

كما أدانت الإمارات العربية المتحدة تجدد الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت، مؤكدة في بيان لوزارة الخارجية تضامنها الكامل مع البلدين، ودعمها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمنهما واستقرارهما.

مجلس التعاون

وفي السياق ذاته، أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت، معتبراً أنها تؤكد استمرار طهران في نهجها الرامي إلى تقويض الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى ترسيخ الأمن والسلام وحل الأزمة.

وأكد البديوي تضامن مجلس التعاون الكامل مع البحرين والكويت، ودعمه جميع الإجراءات التي تتخذانها للحفاظ على أمنهما واستقرارهما وحماية مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما.

وكانت الكويت أعلنت في وقت سابق اليوم تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية، بينما أعلنت البحرين إطلاق صافرات الإنذار، داعية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة التعليمات الصادرة عبر القنوات الرسمية.

كما كشفت مصادر أمنية بحرية، أمس الثلاثاء، تعرض ناقلة نفط خام ترفع العلم السعودي لأضرار في محيط مضيق هرمز قرب سواحل سلطنة عمان، وذلك عقب حادث آخر استهدف ناقلة نفط قطرية في المنطقة ذاتها.