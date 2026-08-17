مسلحون يسيطرون على سفينة شحن قبالة سواحل الصومال

96079 مسلحون يسيطرون على سفينة شحن قبالة سواحل الصومال

لندن-سانا ‏
 
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية “‏UKMTO‏” أن مسلحين سيطروا، اليوم الإثنين، ‏على سفينة شحن قبالة سواحل الصومال.‏
 
وقالت الهيئة عبر منصة “إكس”: إنها تلقت تقريراً عن اعتلاء ثمانية مسلحين السفينة والسيطرة عليها.‏
 
وكانت الهيئة أعلنت في أواخر نيسان الماضي عن اختطاف ناقلة نفط قبالة سواحل الصومال.‏
 
وشهدت السواحل الصومالية نشاطاً واسعاً لعمليات القرصنة بين عامي 2008 و2018، قبل أن ‏تتراجع لسنوات، لتعود مجدداً للظهور منذ أواخر عام 2023، بالتزامن مع تصاعد التوترات الأمنية ‏في المنطقة.‏

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