لندن-سانا
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية “UKMTO” أن مسلحين سيطروا، اليوم الإثنين، على سفينة شحن قبالة سواحل الصومال.
وقالت الهيئة عبر منصة “إكس”: إنها تلقت تقريراً عن اعتلاء ثمانية مسلحين السفينة والسيطرة عليها.
وكانت الهيئة أعلنت في أواخر نيسان الماضي عن اختطاف ناقلة نفط قبالة سواحل الصومال.
وشهدت السواحل الصومالية نشاطاً واسعاً لعمليات القرصنة بين عامي 2008 و2018، قبل أن تتراجع لسنوات، لتعود مجدداً للظهور منذ أواخر عام 2023، بالتزامن مع تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.
مسلحون يسيطرون على سفينة شحن قبالة سواحل الصومال
لندن-سانا