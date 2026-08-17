مسلحون يسيطرون على سفينة شحن قبالة سواحل الصومال

لندن-سانا ‏



أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية “‏UKMTO‏” أن مسلحين سيطروا، اليوم الإثنين، ‏على سفينة شحن قبالة سواحل الصومال.‏



وقالت الهيئة عبر منصة “إكس”: إنها تلقت تقريراً عن اعتلاء ثمانية مسلحين السفينة والسيطرة عليها.‏



وكانت الهيئة أعلنت في أواخر نيسان الماضي عن اختطاف ناقلة نفط قبالة سواحل الصومال.‏



وشهدت السواحل الصومالية نشاطاً واسعاً لعمليات القرصنة بين عامي 2008 و2018، قبل أن ‏تتراجع لسنوات، لتعود مجدداً للظهور منذ أواخر عام 2023، بالتزامن مع تصاعد التوترات الأمنية ‏في المنطقة.‏