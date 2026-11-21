6,256 هكتاراً مزروعة بالفول السوداني في سوريا بإنتاج متوقع يلامس 18 ألف طن.. محصول لا تقتصر قيمته على الغذاء، بل تمتد إلى الصناعات الغذائية واستخلاص الزيوت والاستفادة من مخلفاته.