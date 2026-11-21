6,256 هكتاراً مزروعة بالفول السوداني في سوريا بإنتاج متوقع يلامس 18 ألف طن تاريخ النشر: 2026/11/21 10:50 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/21 10:50 صباحًا 6,256 هكتاراً مزروعة بالفول السوداني في سوريا بإنتاج متوقع يلامس 18 ألف طن.. محصول لا تقتصر قيمته على الغذاء، بل تمتد إلى الصناعات الغذائية واستخلاص الزيوت والاستفادة من مخلفاته. سوق الهال في دمشق .. من أين تصل المنتجات للسوق، وما الذي يحدد سعرها؟ تأهيل محطتّي تحلية مياه منطقة العريشة جنوب محافظة الحسكة كيف تحوّل انقلاب 16 تشرين الثاني 1970 إلى بداية حكم فردي وعائلي هيمن على سوريا؟ “جولاننا يستاهل”.. حملة لتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والتنموية في القنيطرة سوريا تنضم إلى المدونة الدولية لحماية السياح صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الصناعات الغذائية السوريةمحصول الفول السوداني المحلي مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة وزير الداخلية لأهالي ضحايا مجزرة العتيبة: كل مجرم بحق الشعب السوري سينال جزاءه التعليم العالي تصدر ملحقاً لشروط مفاضلة النقل والقبول في الجامعات الخاصة غرفة صناعة دمشق وريفها تطلق مبادرة “قطاف 2026” احتفالاً بذكرى التحرير إعادة افتتاح مركز بنك الدم بدمشق بعد تأهيله وترميمه الدفاع المدني يسيطر على حريق في معمل للإسفنج بمدينة اللاذقية «الداء والدواء».. ابن قيم الجوزية يقرأ أمراض النفس وسبل إصلاحها آخر الأخبار دولي برايس تدخل التاريخ كأول ملاكمة ويلزية تحرز لقب بطلة العالم في وزن الوسط انفوغراف 6,256 هكتاراً مزروعة بالفول السوداني في سوريا بإنتاج متوقع يلامس 18 ألف طن دولي اتفاق في الأمم المتحدة يمهد لقواعد دولية حول “الروبوتات القاتلة”