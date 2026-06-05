إيرلندا تمنع وزيرين إسرائيليين من الدخول إلى أراضيها

دبلن-سانا



حظرت إيرلندا، اليوم الجمعة، دخول الوزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي “إيتمار بن غفير” و”بتسلئيل سموطريتش” على خلفية دورهما في الحرب الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة العدل الإيرلندية قولها في بيان: إنّ وزير العدل الإيرلندي جيم أوكالاهان “أعطى تعليمات لعناصر الهجرة بمنع بن غفير وسموطريتش إذا حاولا دخول إيرلندا”.



وفي أعقاب قيام بن غفير بنشر فيديو يظهر التنكيل والتعذيب الذي تعرض له نشطاء اعتقلتهم إسرائيل أثناء مشاركتهم في “أسطول الصمود” لنقل مساعدات إلى غزة بحراً الشهر الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن أن بلاده ستتخذ إجراءات لمنع دخول المسؤولين الإسرائيليين الذين يُنظر إليهم على أنهم يحرضون على الحرب في غزة.

وقال مارتن للصحفيين خلال قمة في مونتينيغرو اليوم: إن سلوك هذين الشخصين “ليس فقط في سياق الأسطول، ولكن تصريحاتهما المتسقة، ترقى أساساً إلى التحريض على إبعاد الفلسطينيين عن فلسطين، وسلوكهما برأيي يبرر فرض عقوبات عليهما على مستوى الاتحاد الأوروبي أيضاً”.

وكانت فرنسا منعت الشهر الماضي بن غفير من دخول أراضيها بسبب سلوكه فيما منعته بريطانيا هو وسموطريتش من دخول أراضيها في حزيران عام 2025 وحذت دول أخرى حذوها، من بينها إسبانيا وسلوفينيا.