البرازيل تخشى لجوء الولايات المتحدة إلى “القوة العسكرية” على أراضيها

برازيليا-سانا‏

أعربت البرازيل عن قلقها من احتمال لجوء الولايات المتحدة إلى القوة ‏العسكرية ضدها بعد أن صنفت واشنطن جماعتين إجراميتين في البلاد ‏كمنظمتين إرهابيتين.‏

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن وزير الخارجية البرازيلي “ماورو فييرا” ‏قوله في رسالة وجهها إلى البرلمان اليوم الثلاثاء: إنّ “هذا التصنيف يمكن ‏استخدامه لتبرير إجراءات عابرة للحدود ضد مؤسسات برازيلية”. ‏

واعتبر فييرا أن “هناك خطراً يتمثل في لجوء الولايات المتحدة إلى استخدام ‏القوة العسكرية ضد الأراضي البرازيلية” .‏

وفي أيار الماضي، أكدت الإدارة الأمريكية أن جماعتي “بريميرو كوماندو ‏دا كابيتال” و”كوماندو فيرميليو” لديهما “شبكات غير مشروعة” تمتد إلى ما ‏وراء حدود البرازيل بكثير، وأعلنت تصنيفهما كمنظمتين إرهابيتين.‏

وتقوم هاتان المنظمتان بعمليات تهريب مخدرات، كما لديهما مصادر دخل ‏غير مشروعة أخرى في الأحياء الشعبية البرازيلية.‏

وشنت الولايات المتحدة في السابق هجمات ضد منظمة “ترين دي أراغوا ‌‏” في فنزويلا، كما نفذت ضربات قاتلة ضد زوارق، قالت واشنطن: إنها تابعة ‏لمهربي مخدرات في منطقتي الكاريبي والمحيط الهادئ تسببت بوقع قتلى.‏