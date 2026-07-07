البرازيل تخشى لجوء الولايات المتحدة إلى “القوة العسكرية” على أراضيها

برازيليا-سانا
أعربت البرازيل عن قلقها من احتمال لجوء الولايات المتحدة إلى القوة العسكرية ضدها بعد أن صنفت واشنطن جماعتين إجراميتين في البلاد كمنظمتين إرهابيتين.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن وزير الخارجية البرازيلي “ماورو فييرا” قوله في رسالة وجهها إلى البرلمان اليوم الثلاثاء: إنّ “هذا التصنيف يمكن استخدامه لتبرير إجراءات عابرة للحدود ضد مؤسسات برازيلية”.
واعتبر فييرا أن “هناك خطراً يتمثل في لجوء الولايات المتحدة إلى استخدام القوة العسكرية ضد الأراضي البرازيلية” .
وفي أيار الماضي، أكدت الإدارة الأمريكية أن جماعتي “بريميرو كوماندو دا كابيتال” و”كوماندو فيرميليو” لديهما “شبكات غير مشروعة” تمتد إلى ما وراء حدود البرازيل بكثير، وأعلنت تصنيفهما كمنظمتين إرهابيتين.
وتقوم هاتان المنظمتان بعمليات تهريب مخدرات، كما لديهما مصادر دخل غير مشروعة أخرى في الأحياء الشعبية البرازيلية.
وشنت الولايات المتحدة في السابق هجمات ضد منظمة “ترين دي أراغوا ” في فنزويلا، كما نفذت ضربات قاتلة ضد زوارق، قالت واشنطن: إنها تابعة لمهربي مخدرات في منطقتي الكاريبي والمحيط الهادئ تسببت بوقع قتلى.