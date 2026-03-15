وزيرا الخارجية الأردني والمصري يبحثان تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة

عمان-سانا

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي اليوم مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، تطورات التصعيد العسكري الخطير في المنطقة، وانعكاساته على الأمن، والاستقرار الدوليين.

وذكرت وكالة بترا الأردنية أن الجانبين بحثا ‏آفاق تفعيل الدبلوماسية، بما يضمن أمن المنطقة، واستقرارها، واحترام سيادة الدول، والقانون الدولي، كما بحثا سبل تفعيل آليات التنسيق، والعمل العربي المشترك لمواجهة التحديات.

‏وجدد الوزيران إدانة الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على أراضي الأردن، ودول عربية شقيقة ورفضهم لها، حيث تعد تصعيداً غير مبرر، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وسيادة الدول.

بدوره أكد الصفدي، أن المملكة ستتخذ كل الخطوات اللازمة، والمتاحة لحماية أمنها، واستقرارها، وسيادتها، معرباً عن تضامن بلاده المطلق مع دول مجلس التعاون الخليجي في كل ما تتخذه من خطوات لمواجهة الاعتداءات الإيرانية، ولحماية أمنها، واستقرارها.

‏من جهته، جدد عبد العاطي تضامن بلاده الكامل مع المملكة في مواجهة الاعتداءات.

وتشهد المنطقة منذ الثامن والعشرين من شباط الماضي تصعيداً عسكرياً متواصلاً مع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وما يرافقها من اعتداءات إيرانية بالصواريخ، والطائرات المسيرة على عدد من الدول العربية، والإقليمية.