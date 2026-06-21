المجلس الوطني الفلسطيني يدين دعوات وزير في حكومة الاحتلال لفرض السيطرة على غزة ‏

القدس المحتلة-سانا‏

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، دعوات وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إلى فرض ‏سيطرة كاملة على قطاع غزة، وإقامة إدارة عسكرية، وإعادة الاستيطان فيه‎.‎

وأكد فتوح، اليوم الأحد في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن هذه الدعوات تمثل برنامجاً رسمياً لإدامة الاحتلال ‏وشرعنة الاستعمار والإبادة والتهجير القسري والتطهير العرقي، وليست مجرد مواقف سياسية عابرة‎.‎

وأوضح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أن الإرهاب الذي يُمارس ضد الشعب الفلسطيني بات جزءاً من منظومة حكم ‏الاحتلال، ويُستخدم أداة لتنفيذ سياسات التوسع الاستيطاني والتطهير العرقي‎.‎

وقال فتوح: “إن سموتريتش ومجموعة المتطرفين في حكومة الاحتلال يشكلون المرجعية السياسية والفكرية للتنظيمات ‏الاستيطانية المتطرفة، التي تمارس الاعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، والاستيلاء على الأراضي، مستندة ‏إلى غطاء سياسي وقانوني وتمويل حكومي‎”‌‏.‏

وطالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي بالتخلي عن سياسة الاكتفاء ببيانات الإدانة، واتخاذ خطوات عملية ‏وجادة ترتقي إلى حجم الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، من خلال فرض عقوبات ملزمة على حكومة الاحتلال ‏و”قادتها”، ومحاسبتهم أمام القضاء الدولي، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب‎.‎

وكان وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي دعا اليوم الأحد، إلى فرض سيطرة إسرائيلية كاملة على قطاع غزة، ‏وإقامة إدارة عسكرية إسرائيلية فيه، إلى جانب إعادة الاستيطان، معتبراً أنه “لا يوجد حل آخر‎”‌‏.‏