المجلس الوطني الفلسطيني يدين دعوات وزير في حكومة الاحتلال لفرض السيطرة على غزة ‏

القدس المحتلة-سانا
أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، دعوات وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إلى فرض سيطرة كاملة على قطاع غزة، وإقامة إدارة عسكرية، وإعادة الاستيطان فيه.
وأكد فتوح، اليوم الأحد في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن هذه الدعوات تمثل برنامجاً رسمياً لإدامة الاحتلال وشرعنة الاستعمار والإبادة والتهجير القسري والتطهير العرقي، وليست مجرد مواقف سياسية عابرة.
وأوضح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أن الإرهاب الذي يُمارس ضد الشعب الفلسطيني بات جزءاً من منظومة حكم الاحتلال، ويُستخدم أداة لتنفيذ سياسات التوسع الاستيطاني والتطهير العرقي.
وقال فتوح: “إن سموتريتش ومجموعة المتطرفين في حكومة الاحتلال يشكلون المرجعية السياسية والفكرية للتنظيمات الاستيطانية المتطرفة، التي تمارس الاعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، والاستيلاء على الأراضي، مستندة إلى غطاء سياسي وقانوني وتمويل حكومي”.
وطالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي بالتخلي عن سياسة الاكتفاء ببيانات الإدانة، واتخاذ خطوات عملية وجادة ترتقي إلى حجم الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، من خلال فرض عقوبات ملزمة على حكومة الاحتلال و”قادتها”، ومحاسبتهم أمام القضاء الدولي، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
وكان وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي دعا اليوم الأحد، إلى فرض سيطرة إسرائيلية كاملة على قطاع غزة، وإقامة إدارة عسكرية إسرائيلية فيه، إلى جانب إعادة الاستيطان، معتبراً أنه “لا يوجد حل آخر”.