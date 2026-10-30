السعودية: نجاح عملية فصل التوءم الملتصق التنزاني بعد نحو 14 ساعة ‏

الرياض-سانا
نجح الفريق الطبي والجراحي التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة اليوم الجمعة، في فصل التوءم الملتصق التنزاني “لايتيينس ولوفنس”، بعد عملية جراحية استغرقت 14 ساعة ونصف، وأُجريت في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بمدينة الرياض.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبد الله الربيعة قوله: إن العملية نُفذت عبر تسع مراحل، بمشاركة 44 من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر التمريضية والفنية من تخصصات طبية متعددة.
وأوضح الربيعة أن التوءم البالغتين من العمر عامين وشهرين، كانتا ملتصقتين في منطقة الحوض والوركين، وتتشاركان في الجزء السفلي من الأمعاء والعمود الفقري والفقرات القطنية والحبل الشوكي، فيما تمتلكان أربعة أطراف سفلية.
وأشار إلى أن هذه العملية هي الرابعة لفصل توائم ملتصقة من تنزانيا، والعملية رقم 75 ضمن سجل البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، الذي يمتد لأكثر من 35 عاماً، وشمل 29 دولة، ودرس 160 حالة من مختلف أنحاء العالم.
من جانبها، أعربت والدة التوءم عن شكرها للمملكة العربية السعودية على الرعاية الطبية التي حظيت بها ابنتاها، مثمنة جهود الفريق الطبي والجراحي في إنجاح العملية.