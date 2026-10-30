السعودية: نجاح عملية فصل التوءم الملتصق التنزاني بعد نحو 14 ساعة ‏

الرياض-سانا‏

نجح الفريق الطبي والجراحي التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة اليوم الجمعة، في ‏فصل التوءم الملتصق التنزاني “لايتيينس ولوفنس”، بعد عملية جراحية استغرقت 14 ‏ساعة ونصف، وأُجريت في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بمدينة ‏الرياض.‏

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبد ‏الله الربيعة قوله: إن العملية نُفذت عبر تسع مراحل، بمشاركة 44 من الاستشاريين ‏والأخصائيين والكوادر التمريضية والفنية من تخصصات طبية متعددة.‏

وأوضح الربيعة أن التوءم البالغتين من العمر عامين وشهرين، كانتا ملتصقتين في ‏منطقة الحوض والوركين، وتتشاركان في الجزء السفلي من الأمعاء والعمود الفقري ‏والفقرات القطنية والحبل الشوكي، فيما تمتلكان أربعة أطراف سفلية.‏

وأشار إلى أن هذه العملية هي الرابعة لفصل توائم ملتصقة من تنزانيا، والعملية رقم ‌‏75 ضمن سجل البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، الذي يمتد لأكثر من 35 عاماً، ‏وشمل 29 دولة، ودرس 160 حالة من مختلف أنحاء العالم.‏

من جانبها، أعربت والدة التوءم عن شكرها للمملكة العربية السعودية على الرعاية الطبية ‏التي حظيت بها ابنتاها، مثمنة جهود الفريق الطبي والجراحي في إنجاح العملية.‏