إصابة 5 فلسطينيين جراء اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في جنوب الخليل

01075408253030143253833323831187 إصابة 5 فلسطينيين جراء اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في جنوب الخليل

القدس المحتلة-سانا

أصيب خمسة فلسطينيين بجروح بينهم سيدتان، اليوم السبت، جراء اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على بلدة أم الخير بمسافر يطا، جنوب الخليل في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” أن سيدتين وشابين وطفل أصيبوا برضوض جراء هجوم شنه مستوطنون على البلدة، فيما أقدم مستوطنون آخرون بحماية قوات الاحتلال على إطلاق مواشيهم في أراضي البلدة وتخريب الممتلكات والمزروعات.

وكان عدد من الفلسطينيين أصيبوا في وقت سابق اليوم بحالات اختناق، واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ستة فلسطينيين، خلال حملة اقتحامات ومداهمات نفذتها في مناطق عدة بالضفة الغربية.

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